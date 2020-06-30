 

Купившая за 120 миллионов рублей квартиру Бузова рассказала о безденежье

30.06.2020, 11:23, Разное

Ольга Бузова не первый год находится на вершине рейтинга Forbes, но телеведущая до сих пор живет в съемной квартире на окраине Москвы. Знаменитость долго копила на жилье своей мечты и не так давно осуществила ее. Правда, переезжать в новые апартаменты Ольга не спешит. Последние несколько месяцев она занималась согласованием дизайн-проекта квартиры.

Накануне телеведущая впервые показала поклонникам квадратные метры. Жилье очень просторное, на высоких этажах. Бузова пока не рассказывает, как будет выглядеть квартира после ремонта. Она лишь радуется, словно ребенок, и вспоминает, как в подростковом возрасте выживала на 500 рублей.

“Девчонка, которая не стыдилась мыть даже лестничные пролеты, купила себе квартиру мечты. Я до сих пор не могу поверить, что это случилось”, – написала знаменитость в своем инстаграм-аккаунте.

Бузова отметила, что приобрела недвижимость лишь на свои деньги. Никто не помогал телеведущей.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 29 Июн 2020 в 10:47 PDT

Напомним, недавно Ольга Бузова обратилась к Ксении Собчак, которая сломала нос. Тогда экс-участница “Дома-2” не упустила возможности похвастаться своими достижениями.



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