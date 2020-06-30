 

Турчинов возглавил штаб “Европейской солидарности”

30.06.2020, 11:20, Новости дня

Экс-секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов возглавил штаб партии “Европейская солидарность”. Об этом он 30 июня написал в Facebook.

“Украине необходима мирная перезагрузка власти. Нашему государству нужны ответственные профессионалы, способные остановить разрушение экономики, защитить страну и заставить всех считаться с национальными интересами сильной и независимой Украины”, – написал он.

Турчинов заявил, что его не интересует депутатский мандат или государственные должности.

“Но чтобы помочь объединительному процессу и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила “Европейская солидарность”, – отметил он.

Час, коли я не працюю в парламенті або на державних посадах, я завжди використовую, щоб займатися наукою, писати книжки,…

Posted by Олександр Турчинов on Esmaspäev, 29. juuni 2020

Турчинов занимал пост секретаря СНБО с декабря 2014 года по май 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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