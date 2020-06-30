 

Дима Билан продемонстрировал редкую фотографию с сестрой Анной

30.06.2020, 11:09, Разное

Дима Билан показал фотографию со своей сестрой Анной. Родственница артиста тоже хочет покорить отечественный шоу-бизнес.
В своем блоге в Instagram Дима Билан опубликовал редкое фото с сестрой Анной Белан, которая тоже пробует стать певицей. Артист не хочет заниматься ее продвижением, считая, что она самостоятельно должна стать успешной. Из-за этого он и не афиширует их родство.

Подписчикам семейный кадр очень понравился, они написали много комплиментов в адрес девушки. Также отметили, что они очень похожи.
Напомним, что Анне Белан 24 года. Образование она получала в Америке, но вернулась в Россию, приняв решение строить карьеру вокалистки. Она считает брата самым строгим критиком, который помогает он советами и указаниями ее недостатков.



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