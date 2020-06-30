Смартфон Honor 9A уже доступен в РФ за 10 990 рублей

30.06.2020, 11:09, Разное

Стартовали европейские продажи модели Honor 9A, а в РФ смартфон также уже доступен для приобретения. Стоимость нового бюджетного устройства составляет 10 990 рублей.

Новинку построили на MediaTek Helio P22, при этом, китайская версия работает на Helio P35. Диагональ дисплея Honor 9A составляет 6,3 дюйма при разрешении 1600 х 720 пикселей. Модель, которая продается на рынке Китая, оснащена 4 гигабайтами оперативной памяти, а в Европе 3 гигабайтами ОЗУ. Энергозависимая память не изменилась и составляет 64 гигабайта. Европейская камера нового смартфона, в отличие от китайской, оснащена тройной камерой с датчиками 2, 5 и 13 Мп. При этом, разрешение фронтальной камеры – 8 Мп.

Honor 9A может похвастаться сканером отпечатков пальцев, аудиоразъемом размером 3,5 мм и слотом для MicroSD. Кроме этого, разработчики оснастили смартфон встроенной антенной и FM-радио. У китайского гаджета аккумулятор емкостью 5000 мАч, а благодаря поддержке функции обратной зарядки его можно применять как внешнюю батарею. Работает разработка компании Honor на ОС Android 10, однако сервисов Google нет.