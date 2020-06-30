Мнение: Толпа лутеров против двух белых буржуев

30.06.2020, 11:06, Разное

Белая мэрка Сент-Луиса оказалась крысой: назвала вслух имена некоторых активистов, требовавших перестать платить полиции из бюджета. Толпа мирных протестующих двинулась к дому мэрки, чтобы потребовать её отставки, но по дороге наткнулась на супружескую пару расистов.

Типичные угнетатели, — богатые, заносчивые, цисгендерные, — не только встретили людей со светлыми лицами в неуважительной вертикальной позе, но и даже имели наглость наставить на них оружие!

https://www.youtube.com/watch?v=IVEiCPDBpoc

Как позже выяснилось, белые мужчина и женщина достали оружие после того, как толпа мирных лутеров сломала ворота, чтобы ворваться на закрытую территорию:

https://mobile.twitter.com/CassandraRules/status/1277435223412805638

Теперь эта пара стала героями консервативной части интернета. Про них пишут статьи, им посвящают десятки новых мемов.

Как это всегда и бывает, борцы за народное счастье немедленно начали травлю непокорных. Местная блогерка пишет:

https://www.zerohedge.com/political/gun-toting-st-louis-lawyers-defend-mansion-blm-protesters-viral-video

Это Марк и Патрисия Макклоски, владельцы Юридического центра Макклоски, наставляют оружие на мирных протестующих, которые проходят мимо их дома. Вы знаете, что нужно делать.

Уже выяснили, что особняк, в который белые супрематисты отказались пускать мирных лутеров, был построен в 1912 году, несколько лет назад закончилась его реставрация. Роскошный интерьер особняка и буржуазная внешность юристов вызвали, похоже, особенную ненависть поборников расовой справедливости.

Некий негр заявил, что Марка Макклоски нужно немедленно арестовать и лишить лицензии юриста за то, что он наставил оружие на демонстрантов:

https://twitter.com/dcstl/status/1277465463430266880

В комментариях к записи другой негр (с радужной аватаркой) добавил, что белой паре также следует запретить пользоваться оружием, так как они не соблюдают правил безопасности. Судя по видео, негр прав: как минимум Патрисия проявила неосторожность, она вполне могла случайно ранить или убить какого-нибудь лутера.

Твиттерянин @ДоверяйЦыганам пишет:

https://twitter.com/TrustTheGypsy/status/1277444192520699904

На фото изображён расист в беде. Посмотрите на страх в их глазах, это забавно!

«О боже, люди идут по улице?! Хватай оружие!»

Похоже, они получат проблемы с законом за это. Когда они попадут в тюрьму, надеюсь, ничего не случится с их домом.

В конце реплики участник BLM поставил смайлики огня, дома и чёртика, недвусмысленно намекая, на что он на самом деле рассчитывает — на то, что особняк четы Макклоски сожгут.

Другой славный революционер уже прямо призывает к расправе над владельцами особняка:

https://twitter.com/krezacdennis

Кто-нибудь, опознайте этих людей. Я не знаком с округой. Раздобудьте адрес. Я помогу.

Засудите их, уничтожьте их бизнес, помогите их сотрудникам саботировать работу и нанести убытки, звоните их детям, звоните членам их семьи, звоните в их клуб — используйте капитализм как оружие, в качестве которого он был создан.

Революционер упоминает капитализм не случайно: протесты в США идут сейчас под социалистическими лозунгами. Белых ненавидят не за то, что они белые, а за то, что у них есть деньги. «Ешь богатых!», — вот, что пишут лутеры на разграбленных автомобилях и магазинах:

https://news.rambler.ru/usa/44285601-esh-bogatyh-rasovye-protesty-v-ssha-prevraschayutsya-v-klassovyy-bunt/

Раскол в США усугубляется. Социалисты воспринимают деньги в карманах у цисгендерных белых как личное оскорбление, но и белые тоже хороши: они не выражают явной готовности восстановить справедливость, раздав своё имущество неграм, которые из-за расового угнетения не сумели получить в США ни образования, ни работы.

Нападения на белых становятся уже массовыми. На днях, к примеру, напали на известного русскоязычного блогера: не потому, что он блогер, а потому, что он белый.

https://abrod.livejournal.com/1532519.html

Выглядит всё это примерно так (осторожно, по ссылке неприятное видео, негры бьют белых):

https://twitter.com/TheConsRealist/status/1277440840747622400

Разумеется, большая часть американцев пока что видит ужасы только по телевизору: в процентном отношении избитых и ограбленных немного. Тем не менее белые жители некоторых городов теперь начинают понимать, что чувствуют негры из гетто, которым приходится постоянно жить в окружении чернокожих соседей.

Русская диаспора, которая хорошо помнит события 1917 года, реагирует на происходящее адекватно: положение серьёзное, Америка в большой опасности. Живущие в Нью-Йорке выходцы из стран бСССР создали что-то типа сил самообороны: они патрулируют улицы, отслеживая банды мирных лутеров, защищают владельцев местного бизнеса, поддерживают полицию:

http://www.spletnik.ru/blogs/pro_zvezd/180565_da-i-snova-ob-etom

Эта поддержка очень кстати. Над американской полицией сейчас не просто издеваются, показывая им пончики на верёвочках, мирные протестующие уже начали применять в адрес полиции физическое насилие. Вот, к примеру, женщину-полицейского обливают какой-то дрянью из баллончика:

https://twitter.com/photojaph/status/1277382165978771456

Революционеры делятся друг с другом советами по борьбе. Так, к примеру, один из них советует соратникам обмочиться в полицейской машине в случае задержания. Тем самым он предполагает осложнить полицейским работу: если грязные штаны доставляют только временное неудобство, их можно постирать, то очистить салон автомобиля гораздо сложнее.

https://twitter.com/stillgray/status/1277559923157549056

Не столь храбрые борцы за народное счастье гадят полиции исподтишка. Вот, к примеру, полицейскому кинули в кружку в «Старбаксе» использованный тампон:

https://twitter.com/BillFOXLA/status/1275289557311713282

На репутации «Старбакса» это скажется плохо, однако «Старбакс» будет терпеть и улыбаться. Пару недель назад корпорация разрешила сотрудникам своих кофеен носить на работе майки «Блэк Лайвз Мэттер»: будьте уверены, после попытки отравления разрешение отозвано не будет.

Остальные западные корпорации также продолжат и распугивать клиентов радужными аватарками, и всячески поддерживать жгущих их магазины мародёров. В истории всё уже было, на тему готовности «разоружиться перед партией» есть старый советский анекдот. Цитирую по книге Бенедикта Сарнова:

https://www.litmir.me/br/?b=589702&p=1

Вызывает как-то товарищ Сталин верного своего помощника Лаврентия Павловича Берия и говорит:

— Скажи, Лаврентий, ты не боишься, что народ у нас может выйти из повиновения?

— Да ну что вы, Иосиф Виссарионович, — отвечает Лаврентий.

— А вот у меня есть такое опасение, — задумчиво говорит вождь.

— Нет, — смеется Лаврентий. — Я в нашем народе уверен.

— А в интеллигенции?

— В интеллигенции — тем более. Хотите сделаем такой эксперимент: объявим, что с завтрашнего дня на Красной площади будет проводиться ежедневная порка всего населения.

— Да ты что, Лаврентий! Ведь это же вызовет бунт. Может быть, даже революцию…

— А вот увидите! — говорит Лаврентий.

В общем, уговорил.

Объявили.

На следующее утро стоят они у окна сталинского кремлевского кабинета и видят, как приближается к Красной площади какая-то толпа — с флагами, транспарантами, лозунгами.

— Ну вот, — оборачивается Сталин к Лаврентию. — Что я тебе говорил? Сперва демонстрация, потом бунт, а там и революция. Так ведь и мы начинали. Доигрался ты, братец, со своими экспериментами.

— Не торопитесь с выводами, Иосиф Виссарионович, — говорит Лаврентий. — Пусть подойдут поближе.

Колонна демонстрантов приближается, и все отчетливее становятся видны буквы на плакатах и транспарантах. И вот уже можно прочесть, что написано на первом транспаранте. И вождь читает:

«Мы, действительные члены Академии Наук СССР, требуем, чтобы нас выпороли первыми!».

Действительно, главная проблема текущих протестов в США в том, что значительная часть элит их поддерживает. Стихийные, казалось бы, погромы явно дирижируются сверху. Характерная новость: некий юный блогер объявил сбор средств в пользу чёрных бизнесов, которые были случайно сожжены мародёрами. Неизвестные лица немедленно надонатили ему кучу денег, чтобы он мог компенсировать убытки попавшим под горячую руку чёрным братьям:

https://www.foxnews.com/media/teen-raises-160g-help-black-owned-businesses

Это очень несправедливо по отношению к белым владельцам бизнеса, однако такого рода обратный расизм столь уже привычен для США, что его просто не замечают. Или, точнее, замечают, но предпочитают стоять в стороне и иронично шутить под анонимными никнеймами, не вмешиваясь в происходящее на улицах.

Так, по поводу Гермионы из Гарри Поттера, которую вместо белой девочки играет чернокожая актриса, шутят, что это правильный выбор на роль грязнокровки. Смешно, но… слишком тонко для нашего цирка. Целевая аудитория левой пропаганды не вникает в такие тонкости, у неё чёрно-белое мышление. Негр — хорошо, белый — плохо, бедный — хорошо, богатый — плохо, вот и весь разговор.

Некоторые известные люди, — преимущественно пенсионного возраста, — утешают себя тем, что у них остаётся Россия. Берни Экклстоун, создатель той «Формулы 1», которую мы знаем, ответил на обвинения в расизме вот что:

https://rsport.ria.ru/20200628/1573592155.html

“Запретить мне посещать гонки? Я бы не советовал им это делать. Они могут попробовать это сделать в России. Думаю, что мне удастся найти пропуск”.

Полагаю, сейчас, в июне 2020 года, мистер Экклостоун прав. Однако было бы огромной ошибкой думать, будто революция — это где-то там, далеко, в стране глупых и толстых американцев. Мы живём в глобальном мире, а Соединённые Штаты обладают сильнейшим культурным влиянием. Они распространяют свою ментальную заразу в том числе и на Россию.

Посмотрите полминуты видео с отметки 45:20 (видео должно перемотаться туда автоматически). Да, вы не ошиблись, традицию целовать ноги неграм поддерживает теперь и российская молодёжь:

https://youtu.be/4NBEstVlXXk?t=2720