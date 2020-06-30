Мнение: Может я просто не умею их готовить?

30.06.2020, 11:05, Разное

Изображение взято с сайта guns.allzip.org

Вот мне часто говорят — «Вы не любите капиталистов» или «Вы не любите либералов» и так далее и тому подобное. Так и хочется добавить — «Может я просто не умею их готовить?».

А если серьёзно. Я хотел немного рассказать о своём мировоззрении и отношении к этому миру. Просто это снимет многие вопросы и непонимания в общении со мною. Подробности под катом.

Первое, я считаю, что все люди рождаются одинаковыми, такими какими они становятся их делает последующая жизнь. Я не отношусь ни к каким конфессиям и ни к каким религиям. А почему, собственно я должен к ним относиться? Я очень тщательно изучил Библию, несколько раз прочитал Коран. Посещал, с целью ознакомления разные секты. Верующим не стал. Атеистом и не был. Но у меня сложились мои собственные отношения с богом.

Так вот на счёт того, что все люди рождаются одинаковыми, Бог всех делает одинаковыми. А вот что потом выходит из человека, виновата жизнь. Не сам человек виноват, основное формирование личности происходит в то время, когда человек ещё не осознаёт себя личностью. Вполне даже может быть, что ещё и в утробе матери.

При таком подходе, отвечает ли человек за свои поступки? Да отвечает и только человек отвечает за свои поступки. Человеку даден мозг. Он дан человеку, что бы им думать. И человек САМ делает выбор и САМ решает что ему делать, а что не делать. Надо различать, то что на тебя влияло и влияет и то что ты ДЕЛАЕШЬ САМ.

Т.е. я не виню и не обижаюсь на человека что он такой. Но за свои поступки человек должен отвечать. В частности человек должен отвечать за свои слова. До тех пор пока мы не придумаем улавливатель мыслей, а я думаю мы никогда его не придумаем, человек должен отвечать за свои слова. Слова это точно такой же ПОСТУПОК как и все остальные поступки.

Я никогда не делю людей по любым признакам. По расе, цвету кожи, национальности, гендеру, вере и всему прочему, что только человечество уже придумало и ещё придумает. Нет плохих или хороших народов. В каждом народе есть как плохие, так и хорошие люди. Нет плохих или хороших национальностей. В любой национальности есть плохие и хорошие люди. И так далее. Гомосеки меня тоже абсолютно не волную до тех пор, пока они не начинают это выпячивать и лезть с этим ко мне и тем более к моим детям. На счёт педофилов и прочих извращенцев, это не лечится. Только уничтожать. Человек должен отвечать за свои поступки. Но в любом случае вина должна быть ДОКАЗАНА. Причем ЛЮБОЙ человек имеет право на защиту и на непредвзятый суд. Именно поэтому я был, есть и буду ЗА смертную казнь. Человек должен отвечать за свои поступки, точка.

Самый большой грех — ЛОЖЬ. Бог зря дал скрижали с 10 заповедями. Заповедь должна быть ОДНА — НЕ ЛГИ!!!!

Если бы человек ЗНАЛ что ему надо будет сказать ПРАВДУ он НИКОГДА не украл бы. Не стал бы человек убивать, прелюбодействовать и всё прочее, если бы знал, что не сможет соврать. Весь наш мир был бы другим, если бы мы НЕ МОГЛИ врать. Почему я упомянул выше про обмен мыслями. Представьте себе мир, если бы все люди знали твои мысли и ты мог знать мысли всех остальных.

Только люди, которые постоянно лгут и которые живут во лжи, могут не согласиться с этим. Я не лгу. И моя жизнь стала намного чище. Я спокойно смотрю людям в глаза. Мне нечего скрывать.

Раньше лгал, и поэтому знаю что это такое. Я в вашей шкуре был, а вы в моей не были. Это ответ всем, кто начнёт говорить про то, что без лжи жить нельзя. Можно. Просто тот кто ХОЧЕТ, ищет СПОСОБ. Кто НЕ ХОЧЕТ ищет ПРИЧИНУ.

Ещё раз возвращаясь к вопросу об ответственности за свои поступки. По наблюдению учёных, у порядка 10 процентов людей вообще отсутствует такое чувство как совесть и сочувствие. Для них недоступно такое понятие как сочувствие. Это так называемые «социопаты». Найдите в сети книгу Р. Хаэр «Лишённые совести. Пугающий мир психопатов.». Если вы не входите в эти 10 процентов, книга перевернёт ваш мир. Лично я нашёл очень много ответов на свои вопросы «Почему?».

Так вот возвращаясь к капиталистам. Я их уважаю, как уважают любого достойного противника. По крайней мере они не скрываются, не скрывают своих целей и методов. Они полностью откровенно хотят тебя уничтожить. И все карты в их руках, Причем там козырей в несколько раз больше чем в обычной колоде. Есть и краплёные карты и они ЭТОГО НЕ СКРЫВАЮТ.

Пушка "Вулкан". Изображение взято с сайта ru.wikipedia.org

И ты знаешь и они знают, что ты знаешь. В некоторой степени это можно назвать честной борьбой, насколько честной может быть борьба пёрышка и установки «вулкан».

Совсем другое дело либералы. Лично для меня слово «либерал» это синоним слова «капиталист». Потому что ЛЮБОЙ либерал выступает за капитализм и оправдывает его. Современные либералы, это именно порождение капитализма, взявшего под свои знамена, неплохой в прошлом термин. Слово капитализм уже дискредитировано до невозможности. После издания «Капитала» Маркса, вскрывшего истинную сущность капитализма, называться капиталистом стало не то что опасно, но очень неприятно.

И именно тогда было придумано новое слово — «либерализм», точнее взято старое, но ему придали новый смысл. Ну как же, СВОБОДА!!!

Эта свобода, сродни той, когда человеку надели на шею петлю, затянули её и открыли люк под ногами. И вот тогда наступает именно та СВОБОДА которую имеют ввиду либералы. Ты полностью свободен. Ты можешь взмыть вверх, ты можешь остаться на месте. И либералам, потом, тебя будет искренне «жаль», они будут делать удивлённые лица и восклицать — «У него было СТОЛЬКО ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ну почему ему ЗАХОТЕЛОСЬ лететь именно вниз?».

Изображение взято с сайта sc2tv.ru

Причём, я прекрасно понимаю строение этой секты называемой «либералы». Есть «мозг», не в том смысле что он думает, думают те, кто платит «мозгу» деньги, а в том смысле, что он даёт команды всем остальным. Мозг состоит из людей с изменённой психикой, прошедших американские тренинговые центры. Обычно это известные или медийные персоны, хотя есть и теневые игроки. Их психика сломана полностью и вместо её вставлена четкая программа действий и приоритетов. К тому же Мозг очень хорошо оплачивается. Кем и как оплачивается, я сейчас не стану углубляться в эту тему. Недавно они сами себя обозначили вывесив радужный флаг. Кстати, либералы всегда за этот флаг готовы были порвать любого. Здравомыслящему человеку и так ясно. Хотя предполагаю жуткий вой рук, ног, туловища и остальных «частей» либерального тела.

Есть туловище либеральной секты. Её участники составляют более разношерстую компанию, но их объединяет одно — преданность либеральным идеалам. Некоторые из них абсолютно искренне заблуждаются, но это, обычно, просто недалёкие люди. Вторая часть — это люди прошедшие такие же тренинговые центры, но рангом пониже и ценой поменьше. Здесь тоже осуществляется финансирование, хотя расценки ниже, но на жизнь хватает.

Есть и остальные «органы» либералов. Среди них и органы с нецензурными названиями. В обществе либералов запретного и табу нет. Надо нагадить, у них есть соответствующий орган и не один. Эти совсем отбросы, в основном либо одурманенные ксёндзами, либо просто жадные до денег. Но чаще и то и другое.

Либералы не могут быть врагами, как не может быть врагом шакал. Противно, мерзко и гадко. Но это не враги. Не может быть врагом помойная яма. Но они самая боеспособная группа капитализма, заточенная для подминания под себя всего, что что хоть на секунду отвлечётся, замешкается или проявит слабину. Затопчут, закатают, оболгут и уничтожат. Большое количество шакалов тесно прижатых друг к другу могут заменить паровой каток. Так что недооценивать эту свору или верить их приклеенным улыбкам… Это всё равно что махать рукой 120 мм. снаряду выпущенному из пушки.

Подытоживая всё вышесказанное. Я верю, что хороших людей намного больше чем плохих. Люди не виноваты, что они такие и многих ещё можно спасти. Они НЕ БЕЗНАДЁЖНЫ!!!

Самое страшное что может случиться с человечеством, если мы опустим руки в борьбе за счастье всего человечества. Именно в борьбе. И эта борьба не на истощение или изнеможение. Это БОРЬБА НА СМЕРТЬ. Не в смысле вооруженной борьбы, моё мнение на счёт ненасилия я много раз подчёркивал, просто в результате этой борьбы останемся либо мы, либо они. Третьего не дано. И в этой борьбе ВСЁ зависит от КАЖДОГО из нас.

Вот такое, примерно, в первом приближении моё восприятие этого сложного мира.