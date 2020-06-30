Личное: Настоящая красота

30.06.2020, 11:00, Разное

Чёрные дыры реалити-шоу могут сколько угодно пришить себе волосиков, ресничек и вставить тонну силикона в лица и задницы, красивыми их назвать всё равно не повернётся язык.

Возьмите любую деревенщину — хоть нашу, хоть даже импортную. Можно назвать вот это красивым?



Фото: Соцсети

Ответ очевиден: эти нездоровые телеса, выросшие на бургерах, впитавших в себя десятки тонн газировки, очевидно не только некрасивы, но и нездоровы.

Я скажу больше: они и некрасивы, потому что нездоровы. И дело не только в хламидиях.

Эти публичные дырки, словно йоркширские терьеры на выставке: посмотришь — начёсаны, шерсть гладкая, ошейники в стразах. А потрогаешь, так окажется, что вместо мышц — дряблые тряпочки, под шерстью — перхотище.

Еле тявкают.

Сил даже жизненных нет. Все потрачены в полуподвальных маникюрных салонах, где одна «специалистка» на все руки и жнец, и на дуде игрец — вставит ботокс в межягодичную складку, и волосики тебе нарастит в форме бублика на лобке.

То, что представляют из себя дырки — это извращённое понимание красоты.

Откуда оно взялось? Да явно не от хорошей жизни, уж извините за прямоту.

Почему у вас плохая кожа, волосы, ногти, мышцы? Почему отёки лица и задних ног? Почему ПМС 30 дней в месяц? Почему вы жрёте колеса с Айхерба, а вам только хуже и хуже?

Да потому что у вас дисбаланс микроэлементов, витаминов, минералов, окислительный стресс от свободных радикалов, тяжёлые металлы, иногда — генетические предрасположенности.

Поняли что-нибудь из написанного?

В цивилизованном мире женщины давно ходят к косметологам, которые умеют не только в лоб ботокс вставить и губы тугой писей сделать, но и в биологию.

Врач-косметолог в 2020 — это специалист из сферы науки и доказательной медицины. Который, прежде чем ширнуть вам диспорта и произвести впечатление, посмотрит ваши гены, проверит витамины, микроэлементы, тяжёлые металлы и пр. Сначала — выяснит причины проблем. И только потом будет губы-скулы рихтовать.

В Москве я такого врача знаю — это Анна Смольянова.

Я вам уже про неё рассказывала, объясняла, почему её уважаю и почему на неё молятся бабы столицы, которые хотят после 30 быть здоровыми и красивыми, а не только со свежевыкрашенным фасадом.

Это врач, которого могу рекомендовать со спокойной душой.

Смольянова всю жизнь работает по принципу: найдёшь причины — победишь симптомы. Докапывается до истины, разбирается. Даже книгу написала об этом.

А чтобы понять причины, нужно, ещё раз, смотреть в биологию. Все ответы — там. В клетках.

Почему стала так быстро стареть? Да потому что 25 лет жизни возле мусоросжигающего завода даром не прошли. Накопилось в организме тяжёлых металлов, нужно серьёзно усилить детокс.

Почему волосы осыпаются, хотя по анализу крови железо в порядке? А потому что не усваивают клетки ни железо, ни цинк. В крови их хватает, а в клетках — нет. Проблемы с биодоступностью микроэлементов и витаминов, нужно пропить ферменты.

Почему туплю на ходу, еле соображаю? А вот, пожалуйста, дефицит лития налицо, а литий — это мозги.

Почему прыщи? Почему кожа пересушена? Почему полезла старческая пигментация в 25? Сотни ответов на ваши «почему» — внутри клеток.

Смольянова, к счастью, опытный врач, не заставляет пациентов сдавать анализы на всю таблицу Менделеева. По симптомам чаще всего понимает, что именно нужно проверить.

И всё равно до недавних пор это выходило дороговато. Анализ на один витамин в любой лаборатории — 1-2 тыс. руб, а их нужно обычно несколько и контроль ежеквартально. Тот же анализ на микроэлементы по волосу — около 6’500 тыс. Итого, выяснить свои дефициты обходилось тысяч в 15-20.

А теперь она себе из Франции выписала сверхновый аппарат для диагностики на микроэлементы и витамины, который всю эту песню с анализами на дефициты удешевил сразу раза в 4. В Москве такое оборудование пока в единичных клиниках. Полную раскладку по витаминам, минералам, тяжёлым металлам даёт за 30 минут и 4’500 рублей. И даже кровь сдавать не нужно.

Называется SO/Check, французская технология, основана на спектрофотометрии.

Прибор «просвечивает» кожу ладони. Данные о том, как поглощается и отражается свет в тканях вашей руки, отправляются на сервер. И там их обрабатывает искусственный интеллект. Сопоставляет с огромным массивом данных и выдаёт в понятной форме ответы на все ваши вопросы: отчего лицо сползает, отчего суставы ноют, отчего нервы ни к черту.

Кто уже прошёл — поражаются, насколько точно SO/Check всё «видит».

Вот плохая экология — избыток никеля и марганца. Вот плохо подобранный фильтр для воды — мало кальция и лишнее железо. Вот жесточайший дефицит йода, как у половины городских жителей. Всё в точку.

Кстати, отдельный его огромный плюс — спектрофотометр «просвечивает» именно внутриклеточную жидкость, и соответственно, измеряет содержание веществ в клетке.

Обычные-то анализы показывают содержание в крови. А это не одно и то же. Не всегда то, что попало в кровь, всасывается в клетку. Это и называется биодоступность.

Нюанс — системе нужно сообщать группу крови пациента. Но любой разумный взрослый человек давно это про себя знает.

Вот так выглядят реальные результаты:

Массив данных за эти деньги внушительный: 26 самых важных химических элементов, 6 основных витаминов + фолиевая кислота. И ещё 3 десятка показателей по разным системам организма — от суставов до пищеварения и психики.

Короче, теперь за 4’500 р. можно за полчаса понять все свои дефициты и избытки, наглядно увидеть сферы, над которыми нужно работать. Значительную часть вопросов по здоровью и красоте SO/Check проясняет сразу.

Эта методика идеальна, чтобы охватить взглядом всю картину, увидеть тенденции и выстроить систему коррекции. А после лечения провериться повторно, убедиться, что препараты сработали, дефициты устранены и баланс восстановлен. И не разориться при этом на анализах.

При этом Смольянова не просто отдаёт вам непонятные картинки, а подробно рассказывает, что всё это значит, какие добавки-витаминки рекомендуется принимать и как дальше жить, чтобы всё сбалансировать.

Буквально рисует путь по шагам, как в навигаторе. Более того — даже бюджет распишет в соответствии с возможностями пациента, распределит траты на длительный период.

Именно поэтому #ДокторБоль (народное название косметолога-дерматолога Анны Смольяновой) решает такие проблемы с кожей и волосами, которые до неё лет по 5 ничему не поддавались: потому что зрит в корень и составляет целую систему лечения.

Так что будущее-то уже не просто на пороге — оно уже сбылось. Через 3-5-10 лет So/Check будет во всех клиниках — рутинный мониторинг, как сейчас общий анализ крови.

Может, хоть тогда наши женщины поймут, что настоящая красота — это, прежде всего, здоровье. А пока я хоть кому-то раскрыла глаза. Не хотите быть жертвами косметологов-маркетологов — идите и проверьте, чего конкретно в вашем организме не хватает/лишнее, и с этим уже разбирайтесь целенаправленно.

Записаться к Смольяновой можно в Телеграм или Инстаграм, кому как удобнее. Но будьте готовы — доктор нарасхват, возможно, придётся пару недель простоять в очереди.

Почитать отзывы про SO/Check от реальных людей, спросить, что непонятно, какие есть сомнения — можно в Аниной группе «Косметический Маньяк» в Фэйсбуке. Группа закрытая, потому что там обсуждают иногда довольно приватные вещи, так что стучитесь, чтобы вас приняли.

А вы как — тыкаете себе в лицо что продадут, без разбора? Или предпочитаете понимать, что и зачем ваш врач с вами делает?