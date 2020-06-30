 

Даша Жукова и Ставрос Ниархос “испекли” торт на день рождения друга

30.06.2020, 10:54, Разное

Даша Жукова довольно редко публикует семейные снимки, но иногда за нее это делают ее друзья. Так случилось и вчера: бывший специалист Christie’s Лоик Гузер, недавно запустивший собственное приложение Fair Warning, опубликовал фото Даши, ее дочки Леи и мужа Ставроса Ниархоса. На фото они позируют вместе с праздничным тортом, который преподнесли Гузеру на 40-летие: на торте Лоик изображен вместе с работой Стивена Ширера Synthist, выставленной в его гараже для торгов Fair Warning.

Спасибо Даше, Ставросу и Лее за милое и очень вкусное напоминание о том, как быстро летит время,

– написал в Instagram Лоик. И если этот торт Жукова и Ниархос явно заказали у профессионалов, то в честь дня рождения музея “Гараж” Даша решила попробовать собственные силы и испекла сметанник – с помощью дочки Леи.

Даша Жукова с дочкой Леей и мужем Ставросом НиархосомНе совсем похоже на сметанник, но мы очень старались,- подписала Даша видео, на котором готовит вместе с Леей. Лея, к слову, – дочь Даши Жуковой от миллиардера Романа Абрамовича. Они расстались в 2017 году, о чем сообщили в официальном заявлении, опубликованном на страницах ресурса Page Six.

После 10 лет совместной жизни мы приняли решение расстаться, которое далось нам с огромным трудом. Но мы остаемся рядом – как друзья, родители и партнеры в проектах, которые мы разработали вместе. Мы продолжим вместе воспитывать наших детей и сотрудничать как соучредители музея современного искусства “Гараж” в Москве и культурного центра “Новая Голландия” в Санкт-Петербурге,

– говорилось в заявлении. 

Даша Жукова и Лея готовят сметанник



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