У парного коровьего молока обнаружено вредное свойство

30.06.2020, 10:53, Разное

Американские исследователи обнаружили, что парное коровье молоко, не прошедшее процедуру пастеризации, может принести больше вреда, чем пользы. Результаты исследования специалисты опубликовали в журнале Microbiome.

Оказалось, что в парном молоке, хранящемся при комнатной температуре, присутствуют гены, повышающие устойчивость к противомикробным препаратам. При этом бактерии могут делиться такими генами с другими микроорганизмами. Поэтому может осуществляться потенциальное распространение резистентности.

Ведущий автор исследования Джинксин Лию отметил, что они не намеревались пугать людей. Специалисты лишь рекомендуют хранить парное молоко в холодильнике, это позволит снизить риски распространения бактерий с генами, повышающими устойчивость к противомикробным препаратам.