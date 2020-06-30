Подписчики посоветовали Виктории Боне вместо Монако «снять коров в колхозе»

30.06.2020, 10:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Виктория Боня поделилась видео, на котором запечатлены виды в Монако на горы, море и яркие фиолетовые цветы в Монте-Карло. Не все подписчики оценили ее стремление делиться красотой, а некоторые фолловеры посоветовали экс-звезде «Дома-2» поехать «в колхоз и поснимать коров».

На этот комментарий Виктория Боня ответила смеющимся смайликом. Многие поклонники модели все-таки оценили прекрасные места, которые она посещает. Пользователи написали, что в Монте-Карло «сказочная и райская красота».

Негативная реакция подписчиков возникла из-за того, что накануне Виктория Боня остро высказалась на социальную тему, которая важна для жителей России. Модель осудила правительство РФ за то, что оно предоставляет выплаты МРОТ «бездельникам» и «алкоголикам». По словам звезды реалити-шоу, лучше было бы оказать поддержку бизнесменам.

Как отметило издание iReactor, пользователи раскритиковали ее слова и отметили, что Виктория Боня давно проживает в Монако, поэтому не имеет права критиковать происходящее в России.