Астроном рассказала об особенностях наблюдения за парадом планет в июле

30.06.2020, 10:53, Разное

В июле жители Земли станут очевидцами очередного парада планет. Астроном раскрыла некоторые особенности наблюдения за этим явлением и об его влиянии на человека.

Парад планет будет виден в течение всего месяца, однако полностью следить за ним не будет возможным. Со слов Фаины Рублевой, научного директора Московского планетария, невооруженным глазом без использования спецсредств не будет возможным увидеть перемещение Нептуна и Урана, а Меркурий окажется в тени Солнца.

Движение планет происходит медленно, потому парад небесных тел образуется постепенно. Шествие небесных тел будет видно на протяжении двух недель, начиная уже с 4 июля. Желающие смогут следить в это время за Венерой, Марсом, Сатурном и Юпитером, причем до середины месяца видимость последних будет заметно лучше с каждым днем.

Астрономы объясняют это тем, планеты Солнечной системы войдут в противостояние с главным светилом. Благодаря этому лучи солнечного света смогут оптимально отражаться от них, что сделает наблюдения более удобными. При этом исследователи успокоили метеозависимых людей, акцентировав внимание на том, что грядущий парад планет не сможет оказывать никакого негативного воздействия на человеческий организм