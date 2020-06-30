Появились данные о грандиозном провале Глюкозы и Фадеева

30.06.2020, 10:37, Разное

Максим Фадеев, Глюкоза и ее муж Александр Чистяков работали над мультфильмом восемь лет. Премьера состоялась в 2015 году. На создание “Саввы. Сердца воина” потратили около 15 миллионов долларов. Треть бюджета – поддержка от Фонда кино. Часть средств создатели мультфильма должны были вернуть.

Однако в российском прокате лента собрала всего 2,905 миллиона долларов, а за рубежом еще меньше – 2,75 миллиона. Разумеется, компания “Глюкоза продакшн” оказалась в долгах. Со всех сторон в адрес конторы посыпались судебные иски на огромные суммы.

Сначала “Глюкоза продакшн” попросила всех своих сотрудников уволиться по собственному желанию, пообещав в ближайшие полгода выдать зарплату, которую задержали из-за долгов. Фирма этого так и не сделала. Речь идет о 20 человеках, которые работали на Чистяковых и Фадеева.

В 2017 году продюсер, певица и ее супруг перестали быть учредителями компании и передали ее коллеге Александра Чистякова Сергею Лубеницкому. После этого сменившую название фирму на “Система-А” несколько раз пытались выставить на торги, но желающих приобрести имущество конторы не нашлось. По итогам несостоявшегося банкротства кредиторы не получили 362 миллионов рублей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 28 Ноя 2018 в 2:29 PST

Некоторые все-таки не оставляют надежды добиться возврата потраченных на проект средств. Так, компания “Наше кино”, которая занималась рекламой и прокатом “Саввы”, недавно подала в арбитражный суд иск о взыскании 26,6 миллиона рублей. Правда, не с “Системы-А”, а с Глюкозы, ее супруга и учредителя компании Сергея Лубеницкого как с физических лиц. Никто из упомянутых личностей пока не комментирует сложившуюся ситуацию.