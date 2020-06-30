 

“И спелись, и спились”: Галкин выступил в лесу с Басковым и Мазаевым

30.06.2020, 10:37, Разное

Максим Галкин, Николай Басков и Сергей Мазаев показали, как он за несколько месяцев соскучились по выступлениям. На установленной в лесной местности сцене они исполнили знаменитую песню Александра Серова “Я люблю тебя до слез”. Каждый пел по несколько строчек и передавал микрофон друг другу.

По нарядам артистов видно, что эта встреча неофициальная, и вряд ли можно назвать происходящее каким-то мероприятием. В тот день Максим надел морковного цвета брюки и лонгслив, а Николай предстал в белых брюках и красной рубашке.

Звезды из шоу-бизнеса оценили “лесное” трио. “И спелись, и спились”, – пошутил Игорь Крутой. “Браво!”, – написал Игорь Николаев. В комментариях также отметилась Алла Пугачева. Примадонна российской эстрады отметила: “Талантливый человек талантлив во всем”. Поклонники также пришли в восторг от выступления артистов. “Это очень здорово”, “Молодцы”, – похвалили подписчики.

Напомним, на днях Алла Пугачева устроила домашние посиделки со своими друзьями. В гости к артистке приехали Валентин Юдашкин, Александр Буйнов и другие именитые личности. Фото со встречи позже появилось в “Инстаграм”. Супруга Максима Галкина удивила своим внешним видом поклонников.



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