 

Новый дизельный мотор получил фургон Mercedes-Benz Sprinter

30.06.2020, 10:35, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz объявил выходе новой версии фургона Sprinter, оснащенного усовершенствованным двигателем.

Речь идет о 2-литровом турбированном агрегате на 161 л.с. мощности. Фургон приводится в движение 7-ступенчатой трансмиссией и имеет задний привод. Благодаря предусмотренному мотору станет возможным перевозить грузы, вес которых не превышает 3 тонн. Предельная скорость нового Sprinter составила 145 км в час. Среди новшеств следует отметить систему удержания полосы, подрулевой переключатель, электрический привод кресел, а также бесключевой доступ в авто.

Вместе с тем покупатели смогут приобрести новый фургон Sprinter в грузовой и пассажирской версии. Стоимость автомобиля на американском рынке стартует от 38,7 тысяч долларов, тогда как удлиненная модификация оценивается в 45,9 тысяч долларов.



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