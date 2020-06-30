Озвучена стоимость нового кроссовера Alpina XB7

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30.06.2020, 10:35, Новости дня

Появились сведения, что усовершенствованный кроссовер Alpina XB7 будет доступен в свободной продаже в единственном исполнении.

Приобрести данный автомобиль станет возможным по цене 265 тысяч долларов. Отметим, под капотом улучшенного кроссовера Alpina XB7 установлен 4,4-литровый бензиновый агрегат с турбиной на 621 л.с. мощности. Кроме того, новинка получила 8-ступенчатую коробку передач и систему заднего привода. Вместе с тем кроссовер отличается применением пневматической подвески, улучшенной выхлопной системой, а также тормозной системой Brembo.

В салоне предусмотрели улучшенные кожаные кресла, а также гравировку логотипа компании. Кроме того, автомобиль имеет аэродинамический обвес и ряд других существенных улучшений. Следует выделить, что автомобиль также получит 3-летнюю гарантию и появится в свободной продаже уже к 2021 году.



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