Полине Гагариной приписывают роман с мужчиной, у которого жена и двое детей

30.06.2020, 10:30, Разное

В Сети появились снимки, на которых Полина Гагарина запечатлена в компании мужчины в люксовом аутлет-центре, расположенном на Новой Риге. По сведениям журналистов, певица была в компании саунд-продюсера с псевдонимом ChinKong, у которого есть гражданская супруга и двое детей.

Пара прогуливалась по магазинам, мило разговаривая при этом. Потом они выходили через летнюю площадку кафе, а житель приобнял артистку за талию. В своем микроблоге ChinKong часто делает публикации, которые связаны с выходом новых песен Полины Гагариной. Также он причастен к таким танцевальным ремиксам артистки как «Небо в глазах» и «Смотри».

Как отмечает издание «Папарацци», которое опубликовала совместные снимки пары, спутник певицы является не свободным мужчиной. Полина Гагарина отказывается от комментариев по поводу своей личной жизни.

Ранее фотограф Дмитрий Исхаков, подтвердил, что не живет вместе со знаменитостью. Им удалось сохранить «нормальные отношения» ради того, чтобы заботиться о детях. В Сети предполагают, что пара рассталась из-за несоответствия заработков и «финансовой пропасти».