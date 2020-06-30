 

Полине Гагариной приписывают роман с мужчиной, у которого жена и двое детей

30.06.2020, 10:30, Разное

В Сети появились снимки, на которых Полина Гагарина запечатлена в компании мужчины в люксовом аутлет-центре, расположенном на Новой Риге. По сведениям журналистов, певица была в компании саунд-продюсера с псевдонимом ChinKong, у которого есть гражданская супруга и двое детей.
Пара прогуливалась по магазинам, мило разговаривая при этом. Потом они выходили через летнюю площадку кафе, а житель приобнял артистку за талию. В своем микроблоге ChinKong часто делает публикации, которые связаны с выходом новых песен Полины Гагариной. Также он причастен к таким танцевальным ремиксам артистки как «Небо в глазах» и «Смотри».

Как отмечает издание «Папарацци», которое опубликовала совместные снимки пары, спутник певицы является не свободным мужчиной. Полина Гагарина отказывается от комментариев по поводу своей личной жизни.

Ранее фотограф Дмитрий Исхаков, подтвердил, что не живет вместе со знаменитостью. Им удалось сохранить «нормальные отношения» ради того, чтобы заботиться о детях. В Сети предполагают, что пара рассталась из-за несоответствия заработков и «финансовой пропасти».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Ученые: Риски диабета после беременности может предсказать анализ крови

10.05 / Как живет переболевшая пневмонией Бабкина

13.06 / Джигурда уехал от возлюбленной и тайно женился в Киеве

22.04 / Принц Гарри и Меган Маркл поздравили Елизавету ІІ с днем рождения

24.05 / Власти Крыма вслед за Севастополем решили брать деньги с жителей других регионов

27.05 / Топ-менеджер “Лукойла” умер в Москве

30.05 / «Минус 42 килограмма»: Елена Степаненко после развода удивила фанатов новым образом

27.06 / Мнение: Шахматный расизм

05.06 / Спикер Мосгордумы объяснил происхождение своего дохода, выросшего за год почти в 80 раз

12.06 / Мнение: Как стновятся «обиженными»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска