Ученые: Даже тяжелые больные вырабатывают T-клетки для борьбы с COVID-19

30.06.2020, 10:30, Разное

Специалисты Института иммунологии и медицинского центра при Университете Эразмы выяснили, что тяжелые больные могут вырабатывать T-клетки, чтобы бороться с COVID-19. Такое открытие станет важным моментом при создании вакцины.

Алессандро Сетте, профессор, сообщил, что исследователи поняли, как иммунная система человека борется с коронавирусной инфекцией. Во время исследований эксперты провели наблюдение за 10 больными с тяжелым течением COVID-19. Они были в отделении интенсивной терапии, подключенные к аппаратам ИВЛ. Доктора не смогли спасти 2-х зараженных. Анализы иммунной системы больных продемонстрировали, что в организме пациентов T-клетки вместе с антителами старались остановить болезнь.

Вирус использует белок-шип, чтобы попасть в клетки-хозяева, а многие попытки в создании вакцины направлялись на то, чтобы иммунная система самостоятельно распознавала и нападала на белок. Это исследование доказало об эффективности выбранной тактики.