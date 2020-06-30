 

Ученые: Даже тяжелые больные вырабатывают T-клетки для борьбы с COVID-19

30.06.2020, 10:30, Разное

Специалисты Института иммунологии и медицинского центра при Университете Эразмы выяснили, что тяжелые больные могут вырабатывать T-клетки, чтобы бороться с COVID-19. Такое открытие станет важным моментом при создании вакцины.
Алессандро Сетте, профессор, сообщил, что исследователи поняли, как иммунная система человека борется с коронавирусной инфекцией. Во время исследований эксперты провели наблюдение за 10 больными с тяжелым течением COVID-19. Они были в отделении интенсивной терапии, подключенные к аппаратам ИВЛ. Доктора не смогли спасти 2-х зараженных. Анализы иммунной системы больных продемонстрировали, что в организме пациентов T-клетки вместе с антителами старались остановить болезнь.

Вирус использует белок-шип, чтобы попасть в клетки-хозяева, а многие попытки в создании вакцины направлялись на то, чтобы иммунная система самостоятельно распознавала и нападала на белок. Это исследование доказало об эффективности выбранной тактики.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / «Президент в ярости»

11.06 / Ольга Бузова обогнала Рианну в программе «Битва Фанклубов»

06.06 / “Кто-то очень вас любит”: показавшая роскошный подарок Барановская заинтриговала россиян

21.06 / Путин высказался о второй волне коронавируса в России

11.05 / Анатолий Цой рассказал о любимом номере в «Масках»

17.06 / Юлия Липницкая подтвердила беременность

29.04 / В NASA создают крошечные зонды размером с муху для запуска на Марс

10.06 / Российский эксперт: Закрытие границ из-за COVID-19 в настоящее время бессмысленно

31.05 / “Надо подстричься”: Галкин показал пышную шевелюру

09.05 / Пугающая стабильность: в России выявили еще 10 тысяч больных коронавирусом за сутки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска