Дональду Трампу докладывали о причастности России к гибели морпехов США в Афганистане

30.06.2020, 10:30, Новости дня

Разведка США рассматривала версию о наличии связи между гибелью троих американских военных в Афганистане в 2019 году и возможным сговором РФ с талибами, информирует The New York Times со ссылкой на источники.

В частности, РФ якобы хотела «вознаградить» талибов за взрыв автомобиля в 2019 году, который привел к гибели трех американских морпехов, говорится в материале NYT.

Соответствующие предположения были включены в сводку, которую американские спецслужбы ежедневно составляют для президента США Дональда Трампа. Отмечается, что он был проинформирован об этом в конце февраля этого года.

Собеседники газеты подчеркивают, что Трамп часто пренебрегает чтением подобных сводок, так как предпочитает, чтобы ему пересказывали ключевые моменты.

Также издание подчеркивает, что в начале мая 2020 года с предположениями ознакомились несколько разведывательных ведомств США. Их представители «имели разногласия» по поводу собранных сведений и причастности РФ к гибели морских пехотинцев. В частности, в этом сомневались представители Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов.

Ранее представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что у минобороны США нет доказательств, которые бы подтвердили информацию о приписываемых РФ попытках вступить в сговор с талибами с целью убийства американских военных в Афганистане.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что ему никто не сообщал, что подразделение российской военной разведки якобы «побудило» боевиков афганского движения «Талибан» (запрещено в России) напасть на американские войска.

Напомним, New York Times выступило с утверждением, что «российское подразделение», по мнению разведки США, якобы «предлагало боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». По версии американцев, вознаграждение предлагало «российское подразделение», которое стоит за «попытками убийства и другими тайными операциями в Европе, целью которых было дестабилизировать Запад».

В МИД РФ статью NYT назвали «вбросом американской разведки», в самом движении также опровергли связь с российской разведкой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в этой ситуации.