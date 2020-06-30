Галкин вместе с Басковым и Мазаевым попытались перепеть известную песню и нарвался на критику: «Спились?»

30.06.2020, 10:30, Разное

Максим Галкин экспрессивно спел в караоке вместе с Николаем Басковым и Сергеем Мазаевым хит из репертуара Александра Серова «Я люблю тебя до слез». Однако опубликованное в Сети видео сразу же, кроме восторженных откликов, вызвало и ряд критических отзывов, комментаторы спрашивали, не «спились» ли популярные артисты.

Как пишет сайт Nation-News, ролик соответствующего содержания телеведущий выложил на странице своего профиля в соцсети Instagram. Аккомпанементом новоиспеченному трио стала электрогитара, а сцену украшали зеленые шарики.

При этом исполнили песню приятели в отсутствие зрителей, возможно, из-за ограничений, вызванных карантином. По предположениям комментаторов, оставивших замечания под видео, это мог быть день рождения Галкина, который шоумен отметил совсем недавно, 18 июня.

Фанаты телезвезды поделились своими впечатлениями от исполненного Басковым, Мазаевым и Галкиным романтичного шлягера. В комментариях фолловеры похвалили артистов, однако не обошлось и без шутливой критики. Так, некоторые из подписчиков с юмором спросили, не спились ли друзья на вечеринке.