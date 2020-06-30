 

Горбань из сериала “Кухня” опубликовала снимок подросшей дочери от первого брака

30.06.2020, 10:23, Разное

Артистка родила наследницу в 2014 году. Отцом малышки
является первый супруг звезды сериала “Кухня”, осветитель Олег Филатов.

Нынешним мужем Марии Горбань является Кирилл Зоткин.
Избранник артистки работает оператором. Кирилл смог поладить с маленькой Стефанией.

В личном микроблоге звезда сериала “Кухня” опубликовала серию
свежих фото с наследницей. Мария и Стефания кокетничают на камеру. Многие
подписчики отметили, что девочка быстро растет. Кроха все больше походит на
знаменитую маму.

“Копия мамина 😘💐(здесь и далее
орфография
и
пунктуация
авторов
сохранены.
– Прим.
ред.)”, “👍👍👍похожи 🌹🌹🌹красотки ❤️”, “Фаня
копия Вы💞”, “Вылетая мама”, “Какие вы симпатяжки, Машенька вы
прелесть”, “Какая же она у вас классная,
красавицы!!!)))”, –
комментировали снимки пользователи Сети.

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Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha) 29 Июн 2020 в 12:44 PDT

Напомним,
карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции Мария Горбань провела в загородном особняке вместе с семьей. Артистка и ее супруг снимали потрясающие
видео для “Инстаграма”. Звезда сериала “Кухня” хвасталась, что ее оператор-муж создает не только красивое кино – часто именно она становится музой для избранника.



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