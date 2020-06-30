Горбань из сериала “Кухня” опубликовала снимок подросшей дочери от первого брака

30.06.2020, 10:23, Разное

Артистка родила наследницу в 2014 году. Отцом малышки

является первый супруг звезды сериала “Кухня”, осветитель Олег Филатов.

Нынешним мужем Марии Горбань является Кирилл Зоткин.

Избранник артистки работает оператором. Кирилл смог поладить с маленькой Стефанией.

В личном микроблоге звезда сериала “Кухня” опубликовала серию

свежих фото с наследницей. Мария и Стефания кокетничают на камеру. Многие

подписчики отметили, что девочка быстро растет. Кроха все больше походит на

знаменитую маму.

“Копия мамина 😘💐(здесь и далее

орфография

и

пунктуация

авторов

сохранены.

– Прим.

ред.)”, “👍👍👍похожи 🌹🌹🌹красотки ❤️”, “Фаня

копия Вы💞”, “Вылетая мама”, “Какие вы симпатяжки, Машенька вы

прелесть”, “Какая же она у вас классная,

красавицы!!!)))”, –

комментировали снимки пользователи Сети.

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Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha) 29 Июн 2020 в 12:44 PDT

Напомним,

карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции Мария Горбань провела в загородном особняке вместе с семьей. Артистка и ее супруг снимали потрясающие

видео для “Инстаграма”. Звезда сериала “Кухня” хвасталась, что ее оператор-муж создает не только красивое кино – часто именно она становится музой для избранника.