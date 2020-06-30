 

Алексей Швед продлил контракт с “Химками” до 2023 года

30.06.2020, 10:18, Новости дня

Российский баскетболист Алексей Швед продолжит профессиональную карьеру в подмосковных "Химках". Он заключил новый контракт с клубом, который рассчитан на три года. Об этом заявил пресс-служба команды из Подмосковья.

"Очень доволен, что остался на три года в своем родном клубе. Будем работать и стремиться только к самому лучшему", – приводит слова 31-летнего защитника официальный сайт "Химок".

 

 

 

 

 

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Публикация от Баскетбольный Клуб «Химки» (@khimkibasket) 30 Июн 2020 в 12:01 PDT

Напомним, что Швед выступает за подмосковный клуб с 2015 года. Ранее сообщалось, что на российского игрока претендуют испанская "Барселона" и итальянский "Милан".



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