 

Ракетчики Черноморского флота успешно поразили врага с берега Крыма

30.06.2020, 10:17, Разное

Российские ракетчики Черноморского флота с берега Крыма успешно поразили условного противника. В учениях, проходивших на боевом полигоне «Опук», был использован береговой противокорабельный комплекс «Бал».
В качестве вражеской цели военные воспользовались надводной мишенью, оснащенной специальными радиолокационными отражателями. Об этом рассказали представители отдела информационного обеспечения Черноморского флота.

Береговой ракетный комплекс «Бал» был принят на вооружение российской армией в 2008 году. НАТО его классифицирует как SSC-6 «Sennight». Основной задачей комплекса является защита военно-морских баз, а также контроль территориальных и проливных вод.



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