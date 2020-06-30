Ракетчики Черноморского флота успешно поразили врага с берега Крыма

30.06.2020, 10:17, Разное

Российские ракетчики Черноморского флота с берега Крыма успешно поразили условного противника. В учениях, проходивших на боевом полигоне «Опук», был использован береговой противокорабельный комплекс «Бал».

В качестве вражеской цели военные воспользовались надводной мишенью, оснащенной специальными радиолокационными отражателями. Об этом рассказали представители отдела информационного обеспечения Черноморского флота.

Береговой ракетный комплекс «Бал» был принят на вооружение российской армией в 2008 году. НАТО его классифицирует как SSC-6 «Sennight». Основной задачей комплекса является защита военно-морских баз, а также контроль территориальных и проливных вод.