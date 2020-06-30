 

Суточный рост числа заразившихся коронавирусом в РФ замедлился до 1%

30.06.2020, 10:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЧисло выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в РФ составило 6693, пять дней прирост ниже 7 тыс., суточный прирост новых случаев замедлился до 1%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным штаба, общее число заразившихся достигло 647 тыс. 849. В течение четырех дней суточный рост не превышал 1,1%, передает ТАСС.

Кроме того, число вылечившихся пациентов после коронавируса увеличилось в РФ за сутки на 9220, всего в стране уже выздоровели 412 650 человек – это около 63,7% от общего числа заразившихся коронавирусом в России.

За минувшие сутки в РФ выявлено 6693 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 647 тыс. случаев заболевания.



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