 

Во Львове и Черновицкой области для больных COVID-19 разворачивают больницы второй очереди – Радуцкий

30.06.2020, 10:15, Новости дня

Во Львове и Черновицкой области с сегодняшнего дня начинается развертывание больниц второй очереди для приема больных коронавирусом. Об этом сегодня журналистам сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат от “Слуги народа” Михаил Радуцкий, пишет “Интерфакс-Украина”.

“Во Львове 54%, [загруженность койкомест в больницах] в Черновцах, мне кажется, чуть больше 50%, поэтому Министерство здравоохранения сегодня разворачивает вторую очередь больниц для приема заболевших коронавирусом”, – сказал Радуцкий.

С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 44 334 человек, от COVID-19 скончалось 1159 человек, вылечилось – 19 115. За последние сутки вирус выявили у 706 человек. 

На первом месте по распространению COVID-19 в Украине – Львовская область, там заболели уже 5435 человек, Черновицкая – на третьем (4801).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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