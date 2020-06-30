В Китае обнаружен грозящей пандемией новый свиной грипп

30.06.2020, 10:08, Новости дня

Ученые в Китае обнаружили неизвестный до сих пор штамм свиного гриппа, который потенциально способен вызвать новую пандемию.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает РИА «Новости».

Ученые рассматривают свиней в качестве важных хозяев или же «сосудов для смешивания» в процессе генерации вирусов пандемического гриппа. Систематическое наблюдение за вирусами гриппа у свиней имеет важнейшее значение для раннего предупреждения и подготовки к следующей потенциальной пандемии.

Сообщается, что исследователи активно изучали вирусы гриппа у свиней в Китае с 2011 по 2018 год, за это время в 10 провинциях страны они взяли около 30 тыс. назальных мазков у свиней, что позволило выделить 179 вирусов, вызывающих свиной грипп.

Также ученые выявили недавно появившийся штамм вируса гриппа, который несет в себе гены вируса (H1N1) pdm09, вызвавшего пандемию 2009 года. Штамм, названный G4 EA H1N1, широко распространился в популяции свиней с 2016 года.

Благодаря серологическому исследованию населения выяснилось, что 10,4% (35 из 338) сотрудников ферм, которые работали со свиньями, имели антитела к вирусу G4 EA H1N1, чаще всего антитела выявляли у людей в возрасте от 18 до 35 лет.

«Такая инфективность значительно увеличивает возможность адаптации данного вируса в организме человека и вызывает опасения относительно возможной генерации пандемических вирусов», – указано в исследовании.

При этом пока нет доказательств того, что G4 EA H1N1 может передаваться от человека к человеку, передает The Guardian.

Вместе с тем тесты показали, что любой иммунитет, приобретенный человеком от воздействия сезонного гриппа, не обеспечивает защиту от данного вируса.

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