 

В РФ подтвердили 6,7 тыс. новых случаев коронавируса

30.06.2020, 10:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЗа минувшие сутки в РФ выявлено 6693 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 647 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 6693 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 30,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 745, Подмосковье – 301, Ханты-Мансийском АО – 279.

Всего в стране выявлено 647 тыс. 849 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 412 тыс. 650 человек, из них 9220 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 154 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 9320 человек.

Накануне, 29 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6719. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 26.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Стратегия блефа: о продолжении противостояния между Вашингтоном и Пекином

18.06 / Вопрос дня: Как провести интернет на дачу?

11.05 / МВД заявило о случаях демонстративного нарушения режима самоизоляции

01.05 / France 24 – дважды герой — британский ветеран собрал на борьбу с коронавирусом 33 млн евро

07.06 / Многотысячная акция против расизма началась в Мадриде

04.05 / Количество поправок к “антиколомойскому” законопроекту сократилось с 16,6 тыс. до 430

15.06 / Московская биржа открылась снижением

26.04 / В Киевском метрополитене опровергли информацию о дате запуске движения

16.05 / В столице вылечились от COVID-19 еще 1470 пациентов

12.05 / США назвали С-400 «главным раздражителем» в отношениях с Турцией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска