В РФ подтвердили 6,7 тыс. новых случаев коронавируса

30.06.2020, 10:08, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 6693 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 647 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 6693 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 30,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 745, Подмосковье – 301, Ханты-Мансийском АО – 279.

Всего в стране выявлено 647 тыс. 849 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 412 тыс. 650 человек, из них 9220 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 154 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 9320 человек.

Накануне, 29 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6719. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 26.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.