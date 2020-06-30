Белый дом объяснил, почему Трампу не сообщили о российских «вознаграждениях»

30.06.2020, 10:05, Новости дня

ВАШИНГТОН – Белый дом заявил, что была разумная причина, по которой президента Дональда Трампа не проинформировали о сообщениях, что российская военная разведка предлагала вознаграждение боевикам Талибана в Афганистане за убийство американских солдат.

«Разведданные проходят проверку, прежде чем они попадут к президенту Соединенных Штатов. В данном случае они не были подтверждены», – заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани, когда журналисты спросили ее, почему президента не проинформировали об этом.

Высокопоставленные представители администрации, включая директора национальной разведки Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Роберта О’Брайена и главу аппарата Белого дома Марка Мидоуза, в понедельник провели секретный брифинг для восьми республиканских конгрессменов по данному вопросу на фоне двухпартийных призывов членов Конгресса к транспарентности.

Двое из этих конгрессменов, Майкл Маккол и Адам Кинзингер, заявили, что их проинформировали о «проводимой проверке с целью установить точность этих сообщений».

«Мы полагаем, что нужно сначала завершить эту проверку, и лишь потом принимать ответные меры», – заявили они.

«Нам сказали, что Трампа не информировали об этих разведданных», – заявил телеканалу PBS старший республиканец в комитете Палаты представителей по вооруженным силам Мак Торнберри, который также присутствовал на брифинге.

Ожидается, что Белый дом проведет аналогичный брифинг для группы законодателей-демократов утром во вторник.

Трамп написал в Твиттере в воскресенье, что не получал информацию о предполагаемых вознаграждениях.

«Разведка только что сообщила мне, что они не посчитали эту информацию достоверной и поэтому не сообщили о ней мне или [вице-президенту Майку Пенсу]», – заявил президент.

Газета New York Times первой сообщила о том, что несколько месяцев назад представители американской разведки пришли к выводу, что подразделение российской военной разведки, связанное с попытками убийств и тайными операциями в Европе, направленными на дестабилизацию Запада, в прошлом году предлагало награду за успешные атаки в Афганистане, и что президента проинформировали об этом в конце марта.

По данным газеты Washington Post, разведданные были получены Силами специальных операций США в Афганистане и подтверждены ЦРУ.

Россия и Талибан отвергли сообщения о выплате вознаграждений. Кремль назвал их безосновательными и анонимными обвинениями.

Представитель Талибана Забиулла Муджахид отверг сообщение, что боевики поддерживают «отношения такого рода с любой разведслужбой», и назвал сообщение газеты попыткой опорочить движение.