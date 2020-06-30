Вооруженные силы США пытаются увеличить расовое многообразие

30.06.2020, 10:05, Новости дня

ВАШИНГТОН – В ситуации, когда межрасовые отношения оказались в центре внимания в США, американские вооруженные силы предпринимают меры, чтобы сделать их более представительными.

Для противодействия скрытой предвзятости Армия США больше не будет использовать фотографии солдат в документах при рассмотрении вопроса об их продвижении по службе.

В частности, Армия планирует удалить пункты документов, касающиеся расы, как это уже делается в отношении пунктов о религиозной принадлежности и семейного положения.

Ранее в этом месяце Корпус морской пехоты ввел запрет на публичную демонстрацию флага конфедератов, который считается многими символом расизма. Запрет распространяется на такие предметы, как кружки, наклейки на бамперах и плакаты.

Вооруженные силы ожидают более широких указаний от министра обороны Марка Эспера по некоторым вопросам, включая возможное переименование военных баз, названных в честь генералов Конфедерации.

В своем обращении на прошлой неделе Эспер выразил «гордость» за вооруженные силы США, которые, по его словам, «принимают многообразие и представительность и отвергают ненависть, предубежденность и дискриминацию во всех ее видах».

На протяжении американской истории вооруженные силы в основном состояли из белых и мужчин. Но сегодня они становятся все более многообразными, как и страна, которую они защищают.

Высшее военное руководство не спешило уделять внимание расовому составу сил, которыми оно командует.

Например, полная интеграция была достигнута в 1950-х, но первый афроамериканец был произведен в звание четырехзвездного генерала (высшее звание в вооруженных силах) лишь два десятилетия спустя. И после того как генералу ВВС Дэниелу Джеймсу-младшему было присвоено это звание 1 сентября 1975 года, лишь 20 из 427 четырехзвездных генералов и адмиралов были афроамериканцами.

В Корпусе морской пехоты и Береговой охране вообще не было чернокожих четерыхзвездных генералов или женщин с таким званием. В Космических силах, созданных в прошлом году, есть только один четырехзвездный генерал, и это белый мужчина.

Первой крупной вехой в истории службы афроамериканцев в вооруженных силах стал июнь 1877 года, когда первый афроамериканец окончил военную академию Вест-Поинт и был выпущен как первый чернокожий офицер.

Последней можно считать утверждение Сенатом генерала ВВС Чарльза Брауна первым чернокожим офицером во главе вида вооруженных сил ранее в этом месяце.