После публикации совместного фото Марии Порошиной приписали роман с Ярославом Бойко

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30.06.2020, 9:53, Разное

В своем Instagram Мария Порошина пояснила о том, что наконец-то в микроблоге появилась страница Ярослава Бойко. Текст актриса сопроводила фото, на котором она запечатлена в объятьях коллеги. После этого паре сразу приписали роман.
Слухи о том, что у Марии Порошиной отношения с Ярославом Бойко, не утихают на протяжении 15 лет, появляясь с различной периодичностью. Актеры играли влюбленную пару в телесериале «Всегда говори «всегда». Некоторые поклонники так прониклись их образами, что до сих пор верят в этот роман. Кроме этого, артисты часто играют пару и в театральных постановках. Иногда они могут оправдываться перед СМИ и говорить о том, что между ними ничего нет. Однако бывают моменты, когда Порошина и Бойко сами подогревают разговоры о своей любовной связи.

Экс-супруга Гоши Куценко опубликовала этот снимок для того, чтобы пользователи могли подписаться на аккаунт ее коллеги. Однако фолловеры восприняли фото совершенно по-другому. При этом Ярослав Бойко состоит в браке и воспитывает двух детей. Его супруга – хореограф Рамуна Ходоркайте. Также у него были отношения с Евгенией Добровольской, которая родила ему внебрачного сына. Поэтому артиста начали подозревать и в отцовстве младшего ребенка Марии Порошиной. Однако он опроверг эти домыслы журналистов.



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