 

Ученые обнаружили способ защиты печени от цирроза

30.06.2020, 9:53, Разное

Ученые США поделились способом, который поможет оградить печень от цирроза. Уменьшить риски возникновения заболевания можно простым методом – употреблением кофе.
Специалисты сообщают, что потребление в день 2-х чашек кофе снижает риск возникновения цирроза печени, который на 44% вызван употреблением спиртных напитков. Если пить 3 чашки в день, то опасность снижается на 57%, а при 4-х чашках на 65%. Эксперты анализировали данные, которые собирали больше 20 лет у 14 208 человек возрастом 45 до 64 лет. Они уверяют, что употребление кофе без сливок и молока может защитить печень.

Специалисты напоминают, что при циррозе возрастает рубцовая ткань органа, которая может быть причиной смерти человека. Пока не найдено лечения этой патологи.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / Личное: Кто сильнее Путина?

28.06 / Путин озвучил результаты всех своих тестов на коронавирус

01.06 / Приглашенный редактор Юлия Савичева о потере ребенка, перерыве в карьере и долгожданном рождении дочери

30.05 / Умница и рукодельница: Ксения Алферова впервые записала видеоролик совместно с дочерью

10.04 / В Китае хотят исключить собак из числа пригодных для пищи животных

29.05 / В тяжелом состоянии: петербуржец попал под колеса “Газели”

22.05 / В России может возрасти смертность от рака из-за пандемии коронавируса

23.05 / В результате пожара в больнице Татарстана погибли три человека

10.05 / На дочь Евгения Петросяна подали в суд, и требуют крупную сумму

15.06 / Redmi представила улучшенный вариант бестселлера Redmi 8A Dual

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска