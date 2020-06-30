Ученые обнаружили способ защиты печени от цирроза

30.06.2020, 9:53, Разное

Ученые США поделились способом, который поможет оградить печень от цирроза. Уменьшить риски возникновения заболевания можно простым методом – употреблением кофе.

Специалисты сообщают, что потребление в день 2-х чашек кофе снижает риск возникновения цирроза печени, который на 44% вызван употреблением спиртных напитков. Если пить 3 чашки в день, то опасность снижается на 57%, а при 4-х чашках на 65%. Эксперты анализировали данные, которые собирали больше 20 лет у 14 208 человек возрастом 45 до 64 лет. Они уверяют, что употребление кофе без сливок и молока может защитить печень.

Специалисты напоминают, что при циррозе возрастает рубцовая ткань органа, которая может быть причиной смерти человека. Пока не найдено лечения этой патологи.