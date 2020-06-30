 

По Крымскому мосту запустили грузовое железнодорожное движение

30.06.2020, 9:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМинистр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.

По транспортному переходу проследовали навстречу друг другу два первых состава. Они должны встретиться под аркой моста, передает ТАСС. 

Отмечается, что состав в сторону материковой РФ проехал с продукцией крымских предприятий, а ему навстречу – поезд с бензином, цементом, зерном и удобрениями.

По словам Дитриха, благодаря открытию движения грузооборот будет увеличиваться, а стоимость перевозки основных грузов, таких как зерновые культуры, нефтепродукты, стройматериалы, химические удобрения, металлопрокат, снизится в среднем на 30-50%.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что полноценное грузовое движение по Крымскому мосту будет открыто с 1 июля.

В феврале в инфоцентре «Крымский мост» сообщали, что за 16,5 месяцев с момента открытия движения по Крымскому мосту проехали более 1 млн грузовых автомобилей. 



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