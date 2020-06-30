 

Москвичам разрешили заниматься йогой в парках

30.06.2020, 9:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ парках Москвы разрешили проводить занятия йогой с 1 июля, сообщается на официальном сайте мэра российской столицы.

В сообщении на сайте указывается, что в Москве возобновляет работу проект «Йога в парках». Бесплатные занятия начнут проводить с 1 июля в 20 зеленых зонах отдыха, подведомственных городскому департаменту культуры.

Программа сформирована таким образом, чтобы участники смогли попробовать разные практики и выбрать наиболее подходящие направления.

«Гостей парков ждут не только классические виды йоги, такие как хатха и кундалини, но и каула-йога с расслабляющими техниками, виньяса-флоу с динамическими связками и даже занятия Heartfulness, направленные на обретение гармонии тела и духа», – рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Тренировки организуют утром и вечером. Длительность каждой составит от одного до полутора часов. Занятия состоят из силовых и расслабляющих асан, дыхательных практик и медитативных упражнений. Практики рассчитаны на любой уровень физической подготовки.

«С собой необходимо принести коврик, также рекомендуется надеть удобную одежду. Если температура на улице ниже 18 градусов, занятия проводить не будут. В случае дождливой погоды они проводятся только в тех парках, где есть навесы, например в саду «Эрмитаж» и парке «Северное Тушино», – говорится в сообщении.

Узнать расписание занятий можно на страницах Мосгорпарка в соцсетях, оно будет доступно для пользователей 30 июня с 8.00.

Напомним, с 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропускной режим, а также график прогулок.



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