Появилось фото салона нового минивэна Kia Carnival

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30.06.2020, 9:30, Новости дня

Южнокорейская компания KIA продемонстрировала внешность нового минивэна Carnival.

Вместе с тем разработчики до настоящего времени не называют никаких подробностей о модели. Фотошпионы поделились свежими снимками, которые частично раскрывают внешний вид салона минивэна Carnival. В свою очередь, в передней панели применили цифровую приборную панель, мультимедийный центр и другие новшества.

Представители бренда Carnival пока не называют никаких технических параметров на модель, тогда как автомобиль может выйти с 2,2-литровым турбированным мотором и 2,5-литровым бензиновым агрегатом. Остальные подробности о предстоящей новинке будет будут известны позже, ближе к дате официальной премьере.



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