Названы сроки начала исследований вакцины «Вектора» от коронавируса на людях

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30.06.2020, 9:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаИсследование вакцины от коронавируса на людях в центре «Вектор» планируется начать 15 июля, добровольцы уже отобраны, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.

Максютов сообщил, что начало клинических исследований ожидается 15 июля. В них примут участие 300 добровольцев, «уже проведена работа по их отбору, они полностью соответствуют всем требованиям», передает РИА «Новости».

Первый этап клинических исследований закончится в сентябре, и при получении хороших результатов по безвредности и иммуногенности вакцины начнется ее регистрация.

«Важно отметить, что наблюдение за добровольцами останется и в пострегистрационном периоде», – подчеркнул Максютов.

Ранее в «Векторе» рассказали об эффективности прототипов вакцины от коронавируса. До этого Максютов заявил, что для создания коллективного иммунитета в РФ понадобятся около 70 млн доз вакцин.



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