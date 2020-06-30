МИД обвинил США в подготовке к возобновлению ядерных испытаний

30.06.2020, 9:30, Новости дня

США готовят почву для возобновления ядерных испытаний, заняв деструктивную позицию в отношении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил МИД России.

«Сегодня мы вынуждены констатировать серьезное ухудшение ситуации вокруг ДВЗЯИ. Спустя четверть века после открытия Договора для подписания он так и не вступил в силу», – говорится в заявлении МИД в связи с 20-летием со дня ратификации Россией договора.

Как указали в дипведомстве, это связано с тем, что восемь стран не подписали или не ратифицировали договор.

При этом в заявлении подчеркивается , что наиболее деструктивную позицию в этом отношении занимают США, которые «официально объявили, что не намерены ратифицировать ДВЗЯИ, и готовят почву для возможного возобновления ядерных испытаний».

МИД подчеркивает, что Москва строго придерживается своих обязательств по договору с момента его ратификации.

В российском внешнеполитическом ведомстве призвали США пересмотреть свою позицию и «дать зеленый свет» превращению Договора в «полноценно действующий международно-правовой инструмент».

Напомним, ранее СМИ сообщили, что американские власти обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.

В феврале Пентагон сообщил, что США в ходе учений сымитировали ядерный удар по России.