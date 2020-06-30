 

Ученые назвали опасность редактирования гена эмбрионов человека

30.06.2020, 9:30, Разное

Генная инженерия успешно применяется на благо многих сфер деятельности. Однако, как утверждают ученые, редактирование гена эмбрионов человека таит в себе и большую опасность.
Научные сотрудники Калифорнийского университета в Беркли, Орегонского медуниверситета, Колумбийского университета в Нью-Йорке и Лондонского Института Фрэнсиса Крика уверены, что вмешательство в ДНК, кажущееся сейчас победами, может обернуться огромными потерями в будущем. Новые исследования больших делеций ДНК и их перестановок с использованием CRISPR-Cas9, как инструмента редактирования генов показал ряд негативных факторов.

Так, при модификации человеческих эмбрионов в геном могут привноситься нежелательные изменения. По мнению специалистов, риски методики генных модификаций в настоящее время недооценены. Редактирования CRISPR-Cas9 может иметь скрытые опасности генных мутаций «далеких от целей». Однако целый набор соседних изменений, которые выявляются в ходе последних исследований, стандартными методами оценки могут быть не выявленными.

Международная исследовательская группа доказала, что все негативные изменения являются следствием восстановления ДНК, как неотъемлемой части процедуры редактирования с помощью CRISPR-Cas9. Перетасовка букв генома происходят именно во время восстановления гена, при этом некоторые части хромосомы при ремонте могут и вовсе исчезнуть.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Калининградские монархисты, обвиненные в попытке передать регион Евросоюзу, получили до 8 лет колонии

23.06 / Финансовые элиты продавливают санкционную политику США благодаря связям с Конгрессом

15.05 / Юлия Высоцкая рассказала об охватывающих её из-за карантина страхе и панике

13.04 / Мнение: Техническое задание по дискредитации Черноморского Флота

15.04 / Ксения Собчак призналась, что у неё был негативный опыт секса с женщиной

12.05 / В Болгарии ученые нашли останки древнейших Homo Sapiens в Европе

29.04 / Мнение: Учителя сняли с гос.кормушки

08.05 / Xiaomi выпустила новую стабильную прошивку ОС Android 10 для смартфона Mi Note 10

20.04 / Учёные из Германии развенчали 4 мифа о сале

07.06 / В гостях у Хелены Кристенсен: экскурсия по сказочному дому модели в горах Кэтскилл

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска