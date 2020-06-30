Ученые назвали опасность редактирования гена эмбрионов человека

30.06.2020, 9:30, Разное

Генная инженерия успешно применяется на благо многих сфер деятельности. Однако, как утверждают ученые, редактирование гена эмбрионов человека таит в себе и большую опасность.

Научные сотрудники Калифорнийского университета в Беркли, Орегонского медуниверситета, Колумбийского университета в Нью-Йорке и Лондонского Института Фрэнсиса Крика уверены, что вмешательство в ДНК, кажущееся сейчас победами, может обернуться огромными потерями в будущем. Новые исследования больших делеций ДНК и их перестановок с использованием CRISPR-Cas9, как инструмента редактирования генов показал ряд негативных факторов.

Так, при модификации человеческих эмбрионов в геном могут привноситься нежелательные изменения. По мнению специалистов, риски методики генных модификаций в настоящее время недооценены. Редактирования CRISPR-Cas9 может иметь скрытые опасности генных мутаций «далеких от целей». Однако целый набор соседних изменений, которые выявляются в ходе последних исследований, стандартными методами оценки могут быть не выявленными.

Международная исследовательская группа доказала, что все негативные изменения являются следствием восстановления ДНК, как неотъемлемой части процедуры редактирования с помощью CRISPR-Cas9. Перетасовка букв генома происходят именно во время восстановления гена, при этом некоторые части хромосомы при ремонте могут и вовсе исчезнуть.