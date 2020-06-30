Лукашенко предупредил о возможном распаде Белоруссии

30.06.2020, 9:23, Разное

С таким заявлением глава государства выступил перед активом Минской области. Он напомнил, что в 1921 году республика была гораздо меньше, чем сегодня. “Видите, вот эта розовая полосочка”, – показал Лукашенко на карту, где показана небольшая территория страны, вытянутая с юга на север с центром в Минске.

Это все, что осталось белорусам в 1921 году, уточнил Лукашенко. По его словам, все остальное отошло Польше, другие территории входили в состав России.

Батька напомнил собравшимся, что в 1939 году западная граница Белоруссии проходила рядом с Минском. Позже Красная армия присоединила западные территории, ранее находившиеся в составе Польши, прочел историческую лекцию Лукашенко.

По словам главы государства, он не хочет, чтобы ситуация повторилась. Он призвал собравшихся подумать, в какой стране они будут жить завтра. “И сегодня время выбрало нас – решить эту проблему”, – добавил Лукашенко.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Александр Лукашенко идет на шестой срок. Изначально конкуренцию Батьке хотели составить 14 кандидатов. Сейчас их осталось семь.

Последнее время власти оказывали давление на наиболее популярных оппонентов Александра Лукашенко. Блогеру Сергею Тихановскому предъявили обвинения в организации беспорядков, его супруге Светлане начали поступать угрозы, а банкир Виктор Бабарико был задержан КГБ.

Путин демонстративно прошёл мимо Лукашенко,не пожав ему руку..))

Я думаю, многие ждали этого момента… pic.twitter.com/XhaoxZItFx

— Логан (@M5NZyOhxPbaRTaE) June 24, 2020