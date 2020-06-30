 

Муж Гагариной сделал признание перед разводом: Вот моя любовь

30.06.2020, 9:23, Разное

О предстоящем разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова стало известно в мае этого года. Супруги не стали объяснять, по какой причине решили расстаться. Однако на днях певицу увидели в компании женатого молодого продюсера. Мужчина не скрывал трогательного отношения к артистке и обнимал ее за талию.

А вот Исхаков, напротив, еще одинок. Дмитрия пока не заметили с женщиной. Судя по публикациям фотографа в “Инстаграм”, он сильно переживает из-за развода. Экс-возлюбленный Гагариной делится с подписчиками своими стихами.

“Как будто мне опять тринадцать,/ Смотрю в окно, гадаю, выйдешь ли./ И на часах почти уже двенадцать,/ И мы гуляем где-то до зари”, – написал он несколько недель назад.

На днях Дмитрий выложил совместный снимок с трехлетней дочерью Мией и сыном Полины от первого брака, 13-летним Андреем. “Вот моя жизнь и любовь. Все остальное – пыль”, – отметил мужчина. К наследнику Гагариной он относится как к собственному.

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Публикация от Дмитрий Исхаков (@isxakov) 28 Июн 2020 в 10:04 PDT

Пользователи Сети указали на то, что Исхаков – очень чувствительный человек. Другие понадеялись, что Гагарина не является для бывшего избранника той самой “пылью”. Так или иначе, поклонники расстроены из-за расставания Полины и Дмитрия.



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