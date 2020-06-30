Употребление кефира позволяет снизить кровяное давление

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30.06.2020, 9:17, Разное

Группа ученых из Бразилии и США установили, что употребление кефира способствует понижению кровяного давления. Результаты научной работы специалисты представили на конференции Американского физиологического общества, прошедшей в Сан-Диего.
Ранее исследователи обнаружили взаимосвязь между нарушением микробиоты кишечника и развитием гипертонии. Поэтому было выдвинуто предположение, что кефир, обогащенный полезными пробиотиками, может обладать свойством понижения давления.

Для подтверждения гипотезы сотрудники Обурнского университета в США и Университета Вила Велья в Бразилии провели эксперимент с использованием крыс, страдавших от гипертонии. В течение девяти недель им давали кефир. К концу эксперимента у них диагностировали стабилизацию давления, а также восстановление барьерной функции кишечника. Кроме того, благодаря кефиру нормализовался баланс между 4 полезными бактериями и ответственным за правильное функционирование нервной системы ферментом.



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