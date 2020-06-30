ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе

30.06.2020, 9:16, Новости дня

Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт во Владикавказе: сторонник «Исламского государства» готовил взрыв, после которого планировал уехать на Ближний Восток, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Предотвращен террористический акт в городе Владикавказе. Задержан житель РФ 1990 года рождения, осуществлявший подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

После теракта задержанный планировал уехать на Ближний Восток «для участия в деятельности международной террористической организации ИГИЛ».

В тайнике у боевика нашли компоненты самодельного взрывного устройства. Также обнаружена переписка исламиста с боевиками «Исламского государства», находящимися за границей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела также по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ («Покушение на террористический акт»), передает ТАСС.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявил, что в РФ остается высокой угроза терроризма, в прошлом году количество предотвращенных терактов увеличилось на треть.

В начале июня ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро экстремистов, поддерживавших связь с украинскими радикалами. Тогда же сотрудники правоохранительных органов ликвидировали бандподполье на Северном Кавказе.