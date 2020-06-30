Явка на онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию достигла 90%

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30.06.2020, 9:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЯвка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, свидетельствуют данные электронного штаба по наблюдению за избирательным процессом.

На утро 30 июня участниками всероссийского голосования по поправкам к Конституции стали свыше 1 млн 71 тыс. человек, передает РИА «Новости». 

Всего на электронное голосование зарегистрированы 1 млн 190 тыс. 726 человек.

Принять участие в дистанционном голосовании могут жители двух пилотных регионов – Москвы и Нижегородской области. Онлайн-голосование по поправкам проходит с 10.00 25 июня по 20.00 30 июня.

В ЦИК ранее заявили, что участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за четыре дня приняли более 40 млн человек. Явка составила 37,2% от числа избирателей. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля, среда 1 июля будет выходным днем.



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