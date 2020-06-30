Форум урбанистики “Территория будущего” открывается в Уфе

30.06.2020, 9:12, Новости дня

Форум урбанистики открывается сегодня в столице Башкирии, сообщает ГТРК "Башкортостан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". В городе уже начали собираться участники крупного международного мероприятия. Об этом у себя в соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Как уточнил глава республики, всего на форум "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии" зарегистрировалось 773 участника. Из них более половины прибудут лично, остальные примут участие онлайн. Спикерами форума стали министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, зампред Госдумы РФ Ирина Яровая, эксперт в урбанистике Сергей Капков. В рамках форума Башкирию также посетит глава Минстроя РФ Владимир Якушев. Как сообщил Радий Хабиров, обращаясь к региональным чиновникам, это уникальная возможность показать себя, рассказать о достижениях, сообщить о необходимой помощи.

Ожидается 25 иностранных спикеров из 13 стран, в том числе мэры городов, руководители архитектурных бюро, преподаватели архитектурных школ. Все гости и участники пройдут экспресс-тест. Для этого на самом мероприятии организовано четыре специальных пункта.

На форума планируется подписать несколько соглашений. Среди партнеров — Комитет по туризму Москвы и Московский центр урбанистики.

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ГТРК "Башкортостан"