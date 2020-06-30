Поклонники восхитились фигурой жены Игоря Николаева в обтягивающем мини

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30.06.2020, 8:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Юлия Проскурякова опубликовала фото в обтягивающем мини. Секрет снимка был в том, что его сняли снизу, поэтому поклонники восхитились не только фигурой жены Игоря Николаева, но и ее «ногами от ушей».
Фолловеры отметили в комментариях, что, несмотря на длительный период самоизоляции, Юлия Проскурякова выглядит достаточно стройной и подтянутой. Дело в том, что в апреле артистка жаловалась на то, что начала набирать лишние килограммы. Супруга композитора даже посмеялась над собой и показала подписчикам смешное видео, в котором с помощью фильтров намерено «растянула» свои щеки. Тогда она написала, что идет «третья неделя самоизоляции, а ее лицо на пределе».

Многие поклонники думали, что Юлии Проскуряковой долго придется приводить себя в прежнюю форму. Певица смогла не только ограничить себя в еде, но и проявить самоорганизацию и тренироваться дома. В результате артистка получила комплименты по поводу своей фигуры и стройных длинных ног. Фолловеры написали, что супруга Игоря Николаева «просто прелесть» и «красотка».



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