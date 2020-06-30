 

Ученые обнаружили в Китае потенциально опасный новый штамм свиного гриппа

30.06.2020, 8:30, Разное

В Китае исследователи во время проведения научных исследований обнаружили новый штамм свиного гриппа, получившим название G4 EA H1N1. Он может быть потенциально опасным для жителей страны и привести к пандемии, подобной коронавирусу.
Китайские исследователи взяли мазки из носа у 30 тысяч свиней на профессиональных бойнях, расположенных в различных провинциях государства. По словам специалистов, штамм нового вируса это смесь H1N1 и птичьего гриппа, которые, в свое время, унесли жизни многих людей в мире.

Как отмечает издание «Слово и Дело», болезнь исследователи нашли в десяти китайских провинциях. Кроме этого, у 10% сотрудников ферм, которые разводят свиней, обнаружили в крови антитела к G4 EA H1N1.

Четыре года назад американским ученым удалось прийти к выводам, что протекание гриппа, вызываемого различными штаммами вируса, можно оценить по году, когда родился пациент. Течение болезни зависит от того, с какими заболеваниями пациент сталкивался в детстве. Поэтому, можно проанализировать информацию, зная о том, как различные штаммы гриппа распространялись в определенном сезоне.



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