Медики назвали 9 трав с доказанной наукой пользой для здоровья

30.06.2020, 8:30, Разное

Народная медицина давно использует дары природы для лечения и профилактики различных заболеваний. Эксперты в области медицины назвали 9 лекарственных трав и растений, чья польза для здоровья доказана официальной наукой.

Так, листья гинкго билоба, вытяжки из которых нередко можно встретить в различных биодобавках, эффективны при борьбе с деменцией и тревожными расстройствами. Полезно растение, как пишет издание Globalmsk, и при заболеваниях метаболизма и глазных недугах, а также для лечения болезни Альцгеймера.

Популярная приправа куркума способна предотвращать ряд генетических мутаций, кроме того, растение эффективно устраняет воспаления и борется с онкологией. Похожими свойствами также обладают косточки винограда. Примула вечерняя полезна для профилактики и борьбы с рядом кожных заболеваний, например, экземой и дерматитом. Также помогает ее эссенция при предменструальном синдроме. Льняное семя, также часто используемое в продуктах питания, спасет от ожирения и злокачественных новообразований в толстом кишечнике, а также при стойком повышенном давлении.

Масло чайного дерева благодаря антимикробным свойствам помогает эффективно устранять акне и аналогичные проблемы с кожей лица. Лаванду и ромашку медики рекомендуют использовать, как успокоительное средство. А настойки эхинацеи хорошо устраняют простуду и лечат инфекции дыхательных путей. При этом в любом случае, прежде чем применять лечебные травы с пользой, следует проконсультироваться с лечащим врачом.