Ученые доказали существование дождей из алмазов на Уране и Нептуне

30.06.2020, 8:30, Разное

Ученым опытным путем удалось подтвердить гипотезу о том, что на Уране и Нептуне идут дожди из алмазов. В лабораторных условиях специалисты воссоздали условия, которые могут существовать в глубинах ледяных гигантов.

Ранее исследователи предполагали, что из-за колоссального давления в атмосфере Урана и Нептуна могут возникать дожди из алмазов. Для подтверждения этой гипотезы сотрудники Национальной ускорительной лаборатории SLAC при Стэнфордском университете провели соответствующий эксперимент. Они использовали уникальную аппаратуру, имитирующую давление атмосферы ледяных гигантов, и химическое вещество стирол (C8H8), схожее по свойствам с веществом, в которое превращается метан (CH4), когда на него воздействуют высоким давлением и температурой.

Для разогрева стирола до температуры 5000 кельвинов был применен лазер на свободных электронах, затем исследователи увеличили давление до 1,5 млн бар. По утверждению специалиста, такое давление равносильно тому, что на ноготь большого пальца положили объект массой 250 африканских слонов. В итоге физики увидели, как углерод, который содержится в стироле, превращался в алмазы, оставшееся вещество выделялось в виде чистого водорода.