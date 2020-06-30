 

В московских Раменках выявили многократное превышение числа участников надомного голосования

30.06.2020, 8:10, Разное

В МГИК предположили, что это «ошибка от усталости».

В московском районе Раменки данные некоторых участковых избирательных комиссий о числе участников надомного голосования по поправкам к Конституции разошлись с количеством соответствующих подписей в книге избирателей. Первым об этом сообщил член Территориальной избирательной комиссии Раменок Кирилл Трофимов.

«В одной из комиссий я обнаружил, что из якобы 400 проголосовавших на дому только 10 человек расписались за это в книге избирателей, напротив остальных фамилий стоят отметки карандашом. На мой взгляд, это делается для того, чтобы если кто-то из этих 400 "надомников" придет 1 июля на участок, его впишут как проголосовавшего на участке. А бюллетень с надомного голосования, выданный "как бы ему", запишут вечером 1 июля на кого-то другого, кто не проголосовал», — рассказал он в беседе с «Открытыми медиа».

На другом УИК утверждают, что за шесть часов члены комиссии обошли 185 человек. При этом, по словам Трофимова, на самом деле группа из комиссии может обойти «плюс-минус 10 человек за полтора часа». Член ТИК отметил, что похожую схему он наблюдал еще на нескольких участках в Раменках.

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Руководитель Общественного штаба по контролю за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух рассказал, что на УИК 2771 и 2773 в Раменках мобильная группа действительно обнаружила почти десятикратное расхождение данных. «То есть в УИКе записано на надомное голосование 30 человек, а там приносят список из 300 и такую же пачку с бюллетенями», — объясняет он.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил РБК, что проверку в отношении действий УИК 2771 уже начали. «Впервые голосование проходит в семидневном режиме, впервые применяется такая совокупность всех возможностей голосования, включая электронное и надомное. Я не вижу здесь никакого злого умысла, думаю, что это ошибка от усталости», — считает он. По словам Реута, если факт нарушения подтвердится, то надомное голосование на этом участке признают недействительным.

Кроме того, первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин попросил Генпрокуратуру и ЦИК проверить ТИК Раменки из-за расхождения данных с УИК 2771.

Источник: Новая газета



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