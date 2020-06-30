 

Из-за таяния вечной мерзлоты Арктику начали массово заселять бобры

30.06.2020, 7:53, Разное

Таяние вечной мерзлоты привело к тому, что Арктику начали массово заселять бобры. Там они занимаются восстановлением высохших водоемов, что приводит к ускорению потепления в Арктике, соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале Environmental Research Letters.
В научной работе принимал участие сотрудник Института Альфреда Вегенера Ингмар Нитце. По его словам, деятельность бобров, ускоряющая потепление в арктических регионах, прослеживается на Аляске. Здесь в течение 20 лет на 8,3% увеличилась площадь озер и других водоемов. Бобры находят котловины, оставшиеся от пересохших озер, которые исчезли еще до наступления ледникового периода, и строят в них дамбы. Если ранее дамб, возведенных бобрами, насчитывали только 94, то сейчас их количество составляет 409.

Водоемы, восстановлением которых занимаются мигрирующие в Арктику бобры, наполняются теплой водой, из-за чего вечная мерзлота начинает таять. Это в свою очередь приводит к выделению значительных объемов метана и углекислого газа. По словам ученых, потепление в Арктике опережает ранее составленный график на 80 лет.



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