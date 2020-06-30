Названо число выявленных в РФ штаммов коронавируса

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30.06.2020, 7:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГенеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов назвал число выявленных в РФ штаммов нового коронавируса.

«После появления больных в РФ мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100», – сказал Максютов в интервью РИА «Новости».

В минувшую пятницу Максютов назвал число доз вакцин от новой коронавирусной инфекции, которое необходимое для создания коллективного иммунитета в России.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что вакцины от коронавируса разработки Института имени Гамалеи и центра «Вектор» планируется зарегистрировать в августе.

По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, первую промышленную партию российской вакцины от коронавируса планируется получить осенью.



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