«Преступные заявления»: Соседов раскритиковал Ротару за жалобы об «обнищании»

30.06.2020, 7:30, Разное

Сергей Соседов назвал преступными жалобы Софии Ротару по поводу того, что она «обнищала» на фоне пандемии коронавируса. По мнению музыкального критика, такие громкие заявления певица делает, чтобы привлечь к себе внимание.

Ранее София Ротару заявила, что лишилась 42 млн рублей из-за ограничений, введенных в целях предотвращения распространения пандемии коронавируса. Исполнительница не смогла выехать на гастроли, поскольку границы между странами были закрыты. В результате певица лишилась гонораров, общая сумма которых могла составлять не менее 42 млн рублей.

Но как отметил Соседов, даже такой инцидент не дает повода, чтобы назвать Ротару «нищей». Критик напомнил, что певица за всю свою карьеру успела заработать миллионы долларов, поэтому без финансовых средств она не останется. Вместе с этим публика постепенно перестает обращать внимание на исполнительницу, из-за чего София Ротару вынуждена делать провокационные заявления.